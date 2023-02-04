  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor’un rakibi lider

Arkas Spor’un rakibi lider

İzmir temsilcisi filede bugün saat 15.00’te Halkbank ile karşılaşacak

4.2.2023

Arkas Spor’un rakibi lider
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden 3'üncü sıradaki Arkas Spor bugün evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, haftanın önemli maçında tüm Arkas Spor taraftarını salona beklediklerini vurguladı. Özden, "Voleybol kalitesinin en üst düzeyde olacağı güzel bir karşılaşma olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Taraftarlarımızın da desteğiyle galip geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Arkas, ligde 13 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Halkbank ise 16 galibiyet, 1 mağlubiyet ile puan tablosunda 1. sırada bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA