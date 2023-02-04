Arkas Spor’un rakibi lider

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden 3'üncü sıradaki Arkas Spor bugün evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, haftanın önemli maçında tüm Arkas Spor taraftarını salona beklediklerini vurguladı. Özden, "Voleybol kalitesinin en üst düzeyde olacağı güzel bir karşılaşma olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Taraftarlarımızın da desteğiyle galip geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Arkas, ligde 13 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Halkbank ise 16 galibiyet, 1 mağlubiyet ile puan tablosunda 1. sırada bulunuyor.

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