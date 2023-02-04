İzmir’in günü olsun

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmirli ekipler bugün son derece önemli müsabakalara çıkacak. Ligin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Petkimspor, ligde 6 galibiyet, 11 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, G.Saray 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ile puan tablosunda 9. basamakta bulunuyor. Pınar Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Pınar Karşıyaka, ligde 12 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 4 galibiyet, 13 mağlubiyet ile puan tablosunda son sırada bulunuyor.

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