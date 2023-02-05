3. Lig’de derbi günü

3. Lig 3. Grup'ta Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Son 7 maçını kaybeden ve devre arasında transfer yasaklısı kadrosu önemli oranda dağılan düşme hattındaki Akhisarspor, bugün 21. haftada evinde Play-Off hattında yer alan Efeler 09 SFK ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Ege derbisi saat 14.00'te başlayacak. Maçın hakemi Aytaç Geçgel. Amatör kümenin eşiğindeki ev sahibi ekip 14 puanla 17. sırada, konuk takım 30 puanla 6. basamakta yer alıyor. Efeler'de cezası biten santrafor İshak Kurt takıma dönerken, sakatlanan Umut Kaya'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak, Aytaç Deniz ise forma giyemeyecek. Mücadele FuchsSport'tan canlı olarak yayınlanacak.

AKİGO BİR BİR DAĞILIYOR

Akhisarspor'da yaprak dökümü sürüyor. Akigo'da, son olarak 24 yaşındaki stoper Furkan Korkut ve 23 yaşındaki orta saha Serkan Sefil ayrıldı. Yönetim krizi bir türlü sona ermeyen ve profesyonel 16 futbolcusu kalan yeşil-siyahlılarda, Gökmen Aydoğdu, Göksu Mutlu, Mert Efe Çölbeyi, Yusuf Acer, Emircan Seçgin, Enes Tayfun ve kaleci Halil Yeral veda etmişti.

KENAN MOLLA