Bodrumspor gurbette kral

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrumspor sezonun en kritik maçında yarın averajla ikinci sırada yer alan Eyüpspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekibin, zorlu maç öncesi en büyük kozu ise deplasmandaki performansı olacak. Bu sezon gurbette topladığı 19 puanla Pendik ile birlikte zirvede yer alan Ege ekibi, son 5 dış saha maçını da kaybetmedi.

SON YENİLGİ PENDİK'TEN

Spor Toto 1. Lig'de son yenilgisini Pendikspor'dan 3-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlı Ege temsilcisi, Denizlispor (0-0) beraberliğinin ardından üst üste Altınordu (2-0), Göztepe (1-0), Yeni Malatya (3-1) ve Adanaspor'u (2-1) yenmeyi başardı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Bodrum ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Rakip Eyüpspor ise son 5 maçta 1 kez kazanırken 11 puanlık bir kayıp yaşadı.