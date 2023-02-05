Bucaspor çarpıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunu geri almanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928, deplasmanda konuk olduğu Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek liderlik yolunda haftayı puansız kapattı. 22. dakikada Mehmet Fuat'ın baskısı sonrasında meşin yuvarlağı istediği gibi uzaklaştıramayan Ömercan'ın vuruşu sonrası İlhan'ın şutu kalecide kaldı.
30'da kontra atakta Mert'in pasında topla buluşan Mervan, kaleci Kıvanç'ı geçerek düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 39'da ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Fuat'ın sert şutu kalecide kaldı. Mücadelede ilk yarı 1-0 tamamlandı. 7. dakikada Mervan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oktay'ın vuruşu kaleyi bulmadı. 78'de Mervan'ın şık pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Sivri, topu kaleci Kıvanç'ın yanından ağlara gönderdi: 2-0. 90+2'de Cuma'nın uzaktan sert şutu kaleci Ömercan'da kaldı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Bucaspor 1928 sahadan puansız ayrıldı.