Galatasaray-Trabzonspor derbisinde ilk 11’ler belli oldu

üper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, 11'i ligde 3'ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle 3 puanı kapıp seriyi sürdürmek ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak istiyor. Hatayspor mağlubiyeti sonrası evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek moral depolayan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ise deplasmandaki kötü gidişatını zorlu maçta durdurmaya çalışacak. Son 5 maç deplasmandan sadece 2 puan çıkarabilen Fırtına, 38 puanla 6. basamakta bulunuyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy bulunacak.



Galatasaray-Trabzonspor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Lahtimi, Gomez

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

GALATASARAY: 59 TRABZONSPOR: 44

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadeleetti. SarıKırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

CİM BOM'UN HEDEFİ 15

Galatasaray'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı. Ligdeki en uzun seri Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.

İÇ SAHADA BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 lig maçından da galip ayrıldı.

ICARDİ & GOMİS TAKIMI SIRTLADI

Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Icardi ile Gomis 8'er golletakımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem'in 7, Mertens'in 4, Barış ve Mata'nın 3'er, Oliveira ve Abdulkerim'in 2'şer, Yunus, Rashica, Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Kitsiou, Konyaspor'dan Calvo, Başakşehir'den Ndayishimiye ve Antalyaspor'dan Floranus kendi kalesine attı.

HâLâ EN AZ GOL YİYEN

Son Ümraniye maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış, Kerem ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda, 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ABDULLAH AVCI'NIN KOZU MAXİ GOMEZ

15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalya mücadelesinde sergilediği futbolla tam not almıştı. Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Cornelius görev almıştı. Özellikle rakip ceza sahasında Gomez'i daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.

'1. VE 2. BÖLGEDE BASİT HATA İSTEMİYORUM'

Akyazı'da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden Bordo-Mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi.

'HER ZAMAN FIRSAT GELECEK'

Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, "Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız" ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.

İDMANDAN SONRA İSTANBUL'A...

Bordo-Mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Taktik çalışmada Abdullah Avcı son uyarılarını yaparken, derbi kadrosunu da büyük ölçüde belirledi. Antalyaspor karşısında kazanan 11'in bozulması beklenmiyor. Sadece stoperde, Bartra yerine Vitor Hugo bir adım önde.

İŞTE FIRTINA'NIN KAFİLESİ:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Hakan Aydın.

Defans: Arif Boşluk, Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil.

Orta saha: Gbamin, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Naci.

Forvet: Djaniny, Umut Bozok, Maxi Gomez.

İKİ FARKLI TRABZONSPOR!

Taraftarı önünde çıktığı son 36 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seri yakalayan Trabzonspor, aynı zamanda Akyazı'daki son 5 lig maçını gol yemeden kazandı. Deplasmanda ise son 5 karşılaşmada sadece 2 puan toplandı. Üst üste 3 dış saha mücadelesini kaybeden Fırtına, bu periyotta toplam 11 gol yedi.

2.500 TARAFTAR STATTA OLACAK

Bordo-Mavili futbolseverler, Nef Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için satışa sunulan 2523 biletin tamamı alıcı buldu. Trabzonlu taraftarlar, derbiye siyah giyinerek gidecek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Aslantepe'deki maçı müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanmış ve şampiyonluk ateşini yakmıştı.