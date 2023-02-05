Göz-Göz 3’te 3 peşinde

Spor Toto 1. Lig'de üst üste Erzurumspor ve Bandırmaspor'u yenerek Play-Off yarışına dahil olan Göztepe bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ankara Eryaman Stadı'nda Alpaslan Şen'in görev alacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Sarı-kırmızılıların önemli randevu öncesi 30 puanı bulunurken, ev sahibi Başkent ekibi ise 13 puanla düşme potasında konumlanıyor. Göztepe'de sakatlığı süren golcü Hüsamettin Yener'in dışında eksik yok. Son iki maçta forma giyemeyen Palmer'ın yanı sıra, rahatsızlığını atlatan kaleci Ekrem ve cezası sona eren Atınç takıma döndü. Ancak teknik heyetin Palmer'ı yedek başlatıp maçın gidişatına göre sonradan oyuna alması bekleniyor. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, galibiyet serisini sürdümek istediklerini belirterek, "Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Hava şartları da çok iyi durumda değil. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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