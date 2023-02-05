Kartal buz kesti

Süper Lig'de yedi maçtır mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda tek golle yenildi: 1-0. 23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu alan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 29'da Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 33'te N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 56'da Gradel sol kanattan ortasını açtı, kaleci Mert son anda çıkıp topu tokatladı.
BEŞİKTAŞ ETKİSİZ KALDI
67'de savunmanın arkasına atılan topla buluşan Saiz, kaleci Mert'in üzerinden aşırdı. Top yandan az farkla auta çıktı. 73'te Tayfur'un pasıyla topla buluşan Aboubakar ceza sahası içinde şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı. 75'te Hadziahmetovic savunmadan seken topta şutunu çekti, top üstten auta çıktı. 84'te Cenk'in içeri çevirdiği topta Umut vuruşunu yaptı, kaleci Ali son anda topu tokatladı. Maç 1-0 sona erdi.