Altay sancılı

Spor Toto Birinci Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla ateş hattıyla arasında sadece 2 puanlık fark kalan Altay'da sıkıntılar bitmiyor. Evinde aldığı 1-0'lık Adanaspor mağlubiyetiyle 3 puan özlemi 6 haftaya yükselen İzmir temsilcisinde ilk 11'in değişmez isimlerinden iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi teknik ekibin keyfini kaçırdı. Ateş hattıyla arasında 2 puanlık fark kalan ve düşme korkusunu hissetmeye başlayan siyah-beyazlılarda sakatlığını bir türlü atlatamayan Zeki'ye ek olarak, 17 yaşındaki genç stoper Efe Sarıkaya ile kaleci Ozan Evrim, zorlu Bodrumspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.



EREN VE KUTAY 11'E

Siyah-beyazlılar, bir yandan kötü gidişe son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isterken, bir yandan da eksik oyuncularının boşluğunu doldurmanın planlarını yapıyor. Transfer yasağı nedeniyle kısıtlı bir kadroyla mücadele eden Altay'da kurmaylar cezalı isimler için Bodrum deplasmanında zorunlu değişime gidecek. İzmir ekibinde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Ozan Evrim yerine Eren Karataş'a, Efe yerine ise Kutay'a görev vermesi bekleniyor.



■ BERKE ÖZBAY

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