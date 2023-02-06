  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Beşiktaş’ta hüzün var

Beşiktaş’ta hüzün var

6.2.2023

Beşiktaş’ta hüzün var
SPOR Toto Süper Lig'de önceki gün zorlu deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor. Deniyimli teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle iyi bir çıkış yakalayan ve son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yukarı doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, Sivas'ta üç puanın dışında serisini de kaybetti. Son iki maçında önce Karagümrük ile berabere kalan, ardından Sivas'a mağlup olan siyah-beyazlılar, 5 puan kaybetti. Yarışta geride kalan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirildi. Necip'in ilk 11'de başlamasının ardından deneyimli hocaya Kerem varken niye Necip oynuyor eleştirisi yöneltildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA