Beşiktaş’ta hüzün var

SPOR Toto Süper Lig'de önceki gün zorlu deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor. Deniyimli teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle iyi bir çıkış yakalayan ve son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yukarı doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, Sivas'ta üç puanın dışında serisini de kaybetti. Son iki maçında önce Karagümrük ile berabere kalan, ardından Sivas'a mağlup olan siyah-beyazlılar, 5 puan kaybetti. Yarışta geride kalan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirildi. Necip'in ilk 11'de başlamasının ardından deneyimli hocaya Kerem varken niye Necip oynuyor eleştirisi yöneltildi.

DİĞER