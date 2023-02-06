Buca’nın tadı kaçtı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928'de tatlar kaçtı. İzmir temsilcisi ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler, Ankara Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle zirvenin 6 puan gerisine düşerken, Kocaelispor'un haftayı galibiyetle kapatmasıyla liderlik koltuğundan bir adım daha uzaklaştı.



BAŞKENT YARAMADI

İstediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler, son iki maçını Başkent'te oynarken, bu süreci puansız geçti. Ankara'da oynadığı iki karşılaşmada da rakiplerine boyun eğen Buca, Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilirken, Ankara Demirspor'a ise 2-0'lık sonuçla kaybetti.



■ BERKE ÖZBAY

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