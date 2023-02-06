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Haberler Spor F.Bahçe maçına kar krizi

F.Bahçe maçına kar krizi

6.2.2023

F.Bahçe maçına kar krizi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi öncesi kar krizi çıktı. Yeşil-beyazlı kafile, Konya'daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden havalanamadı. İlk olarak 16.35'te kalkması planlanan uçak, 5 saatlik rötardan sonra da havanın düzelmemesi nedeniyle İstanbul için kalkış yapamadı. Saatlerce bekleyişin ardından önce maçın erteleneceği öne sürülse de daha sonra gece geç saatlerde Konya uçağının havalandığı haberleri geldi. Karşılaşmanın planlanan saatte oynanması bekleniyor.
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