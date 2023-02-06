Hataysporlu futbolcular enkaz altından çıkarıldı! 4 isme daha ulaşılmaya çalışılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.



Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





4 İSME ULAŞILAMIYOR



Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.





KASIMPAŞA KAFİLESİNİN DURUMU İYİ



Kasımpaşa kafilesi Hatayspor maçı sonrası Hatay'da kalmıştı. Kaldıkları otelde depreme yakalandılar. Ancak tüm kafilenin durumu iyi. Bugün özel uçakla İstanbul'a dönecekler.