Işığı yaktılar

Spor Toto Birinci Lig'de geçen hafta Manisa FK ile berabere kalan Altaş Denizlispor, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 mağlup ederek kurtuluş ışığını yaktı. Ömer Şişmanoğlu ve Mayi gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı Bandırma deplasmanında Play-Off hedefindeki rakibini farklı mağlup eden yeşil-siyahlılarda moraller yerine geldi. Bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini alan Denizli temsilcisi, puanını 16'ya yükseltti ve düşme hattının sınırında yer alan Erzurumspor ile puan farkını ikiye indirdi. Giray Bulak'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Horoz, Tuzlaspor'un ardından ikinci kez bir karşılaşmada rakip ağlara dört gol birden yolladı. Camia, kurutuluş için umutlanırken, skor dışında oynanan futbol gelecek adına ışık verdi.

BAŞKAN'DAN PAYLAŞIM

Denizli'de misafirleri olduğu için bu karşılaşma için Bandırma'ya gidemeyen Başkan Mehmet Uz, maç sonu sosyal medya hesabından futbolcuların soyunma odasında ki sevinç fotoğrafını paylaşarak, yaptığı açıklamada, " Teknik heyet ve futbolcularımızı ve takımı deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" dedi.