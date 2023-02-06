Manisa FK pes etmedi

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Manisa FK, evinde ağırladığı lider Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. 3'te taç atışından gönderilen uzun top Ba'nın eline değdi ve hakem VAR incelemesiyle penaltı noktasını gösterdi. Zeki penaltı atışında topu direğe nişanladı. 32'de Laura'nın şutunda kaleci Ömer'i geçen topu savunma son anda çizgiden çıkardı. 69'da sağ kanattan Cihan'ın ortasında Yunus Emre iyi yükselip kafa vuruşuyla Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. 82'de Serkan'ın ceza sahası dışından çektiği şut Alim'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Fernandes, penaltı vuruşunda kaleci Szumski'yi avlayarak skora dengeyi getirdi: 1-1.



BARIŞ DİREĞE TAKILDI

90+1'de Soner'in şutunu güçlükle çelen Ömer'in müdahalesiyle top Barış'ın önüne düştü. Ceza sahasında bomboş pozisyonda sağ çaprazdan şutunu çeken Barış topu direğe nişanlandı ve top auta çıktı. Maç iki takımın ikinci yarıda bulduğu gollerle 1-1 sonuçlandı.





ZORUNLU DEĞİŞİM

Manisa FK, dün Samsunspor karşısına iki zorunlu değişiklikle çıktı. Kalede sakat olan Samet'in yerine Ömer forma giyerken, savunmada da sarı kart cezalısı Muhammet Taha'nın yerine Çağrı görev yaptı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, bir önceki Denizli maçına göre orta alan ve hücum hattında ise değişiklik yapmadı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Serkan Odabaşıoğlu ikinci yarıda 75'te oyuna girerken, Metehan Baltacı ise kulübede başladığı maçta süre alamadı.



PUANLA BAŞLADI

Manisa'da Denizlispor önünde alınan beraberliğin ardından yolların ayrıldığı Levent Eriş'in yerine göreve gelen teknik direktör Yalçın Koşukavak puanla başladı. Genç teknik adam, dün lider Samsunspor karşısında ilk maçına çıkarken siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta bitime 8 dakika kala Fernandes'in penaltısıyla puanla ayrıldı. Koşukavak zorlu rakibinden puan çıkarmayı başarırken, averajla lider olan Karadeniz ekibine de çelme taktı.

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