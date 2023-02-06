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Haberler Spor Muslera dönmezse kaleci sart

Muslera dönmezse kaleci sart

6.2.2023

Muslera dönmezse kaleci sart
LEVENT TÜZEMEN YAZDI

Muslera için 9 Ocak'ta şu tweeti atmıştım: "Galatasaray yönetimi Muslera'ya herkesin göreceği şekilde kocaman bir nazar boncuğu taksın." Korkulan oldu, şampiyonluk yarışında Galatasaray, en etkili ismi Muslera'yı sakatlığa kurban verdi. Trabzon galibiyetinin de havası bir anda üzüntüye dönüştü. Çünkü Muslera sedye ile çıkarken gözyaşlarına boğuldu. Galatasaray yönetimi, eğer Muslera'nın sakatlığı uzun sürecekse hemen iyi bir kaleci arayışına girmeli. Çünkü Okan'la bu işi götüremezler, ayrıca yedeği de yok. Dilerim Muslera tekrardan sahalara döner.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI
Galatasaray'da güzel oynayanlara nazar değiyor. Haftalardır mükemmel bir performans sergileyen Torreira, oyunun hemen başında Trabzonspor'un golüne resmen asist yaptı ve ilk yarı boyunca zihinsel olarak bu travmadan kurtulamadı, ciddi pas hatalarına imza attı. Galatasaray seyircisinin skora tepki gösterip tezahüratı yüksek tutması başta Icardi olmak üzere tüm oyuncuları etkiledi. Mertens'in golünden sonra Galatasaray farkı artıracak pozisyonları Barış Alper ile buldu ama gole çeviremedi. Barış acilen topa vuruş konusunda ders almalı, tekniğini ve çalım becerisini geliştirmeli.
Sadece koşarak faydalı olamaz.
Okan Buruk'un Barış ve Torreira'yı çıkarıp, Berkan ve Yunus'u oyuna alması Galatasaray'ın daha etkili hücum etmesini ve pas yapmasını sağladı. Özellikle Yunus'un kazandırdığı penaltı ve İcardi'nin vuruş kalitesi Galatasaray'ın yine maçı geriden gelip kazanmasını sağladı.
Oliveira ve Mertens mükemmel oynadı.
İcardi çok çalıştı, Debouis da hücuma etkili ve kontrollü çıktı.

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