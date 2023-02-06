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Haberler Spor Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Bakan Kasapoğlu: Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Bakan Kasapoğlu: Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası, Süper Lig'de bu hafta maç olup olmayacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

06.02.2023, 15:35

Süper Lig’de bu hafta maç var mı? Bakan Kasapoğlu: Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.

Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı.

ÜPER LİG'DE TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar ve bu hafta oynanacak diğer tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.

6 Şubat 2023 - Pazartesi

HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)

Fenerbahçe-arabam.com Konyaspor (Ertelendi)

Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Ertelendi)

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