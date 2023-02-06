Süper Lig’de bu hafta maç var mı? Bakan Kasapoğlu: Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.

Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı.

ÜPER LİG'DE TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar ve bu hafta oynanacak diğer tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu.

6 Şubat 2023 - Pazartesi



HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)



Fenerbahçe-arabam.com Konyaspor (Ertelendi)



Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Ertelendi)