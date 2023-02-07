Bal-Kes’e gurbette 1 puan moral oldu

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını tüketmeye başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Ankara'da yoğun kar yağışının ardından zeminin temizlenmesiyle oynanabilen maçta Etimesgut Belediyespor'dan puan almayı başardı. Başkent'te Sedat'ın penaltı golüyle 1 puanı hanesine yazdıran Balıkesirspor, galibiyet hasretini 8 maça çıkarsa da zorlu zeminde puanla moral buldu. 3 puanının bilindiği ligde puanını 15 yapan Balıkesirspor, çalışmalarını sürdürüyor. Bal-Kes, bir yandan da takıma takviyeler yapabilmek adına yarın sona erecek olan ikinci transfer dönemi için transfer tahtasını açmaya çalışıyor.

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