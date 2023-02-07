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Haberler Spor Buca 1928’de istifa çağrısı

Buca 1928’de istifa çağrısı

Bucaspor 1928 deplasmanda 11 maçta 14 puan kaybetti.

7.2.2023

Buca 1928’de istifa çağrısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'a da yenilerek düşüşünü sürdürürken kulüpte istifa sesleri yükselmeye başladı.

İlk devreyi lider tamamlayarak şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertliler ligin 2. yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan kaybederek zirvenin lider Kocaelispor'un 6 puan gerisine düşünce, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ve taraftarlar karşı karşıya geldi. Buca 1928 destekçileri, kaybedilen puanların sorumlusu olarak Dumlupınar'ı ilan ederken sosyal medyadan istifa çağrısında bulundu.

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