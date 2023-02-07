Fenerbahçe’de flaş gelişme

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yoluna ikinci sırada devam ediyor. Kanarya, kadrosunu kuvvetlendirerek sezon sonunda hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattına takviye için kolları sıvadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir araya gelerek, Fabio Borini için konuştu. Borini'nin haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcunun da sarılacivertli kulübe gelmek istediği öğrenilirken tarafların 2.5 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edildi.

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