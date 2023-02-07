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Haberler Spor Galatasaray’da Zaniolo tamam

Galatasaray’da Zaniolo tamam

7.2.2023

Galatasaray’da Zaniolo tamam
SÜPER Lig'de lider Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Avrupa'da transferin sona ermesiyle birlikte fırsat transferine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'da mutlu sona yakın. İtalya ekiplerinden Roma forması giyen yıldız isim son yaşanan olayların ardından kadro dışı bırakıldı. Taraftarlar tarafından tehdit edilen 23 yaşındaki futbolcu, kentten ayrılmıştı. İtalyan temsilcisini kiralama konusunda ikna eden sarı-kırmızılılar, yıldız isimle de anlaşma noktasına geldi. Trabzonspor maçının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları beğenen Zaniolo taraftarlarda heyecan yarattı.
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