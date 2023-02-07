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Haberler Spor Hatayspor'lu Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Hatayspor'lu Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat konuştu. Özat, "Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında." ifadelerini kullandı.

07.02.2023, 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023, 10:06

Hatayspor’lu Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, konuştu. Özat, "Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıkladı."

Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.

İKİ İSİM ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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