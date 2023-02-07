Horoz’da prime zam

SPOR Toto 1. Lig'de Beyçimento Bandırmaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen Altaş Denizlispor'da kurtuluş umutları artarken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar yaşanan mali ve idari sıkıntılara rağmen pes etmedi. Sakat olan Mayi ve Ömer'in yokluğuna rağmen, gol bölgelerinde etkili olan yeşil-siyahlılar, 4-1'lik galibiyetle moral buldu. İlk etapta, futbolcuların ilk yarıdan alacaklarının Aralık ayına kadar olan kısmını ödeyerek takımın moral motivasyonunu yükselten yönetim, kesenin ağzını açarak 35'er bin TL olan Bandırmaspor maçı galibiyet primine de 15'er bin lira zam yaparak, kişi başı 50 bin lira yaptı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz da alınan gelibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Uz yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Ayrıca takımı deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız. Bu takımı ligde tutacağız" ifadelerine yer verdi.

SEBAHATTİN ALP