  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İzmir takımlarından deprem bölgelerine yardım eli

İzmir takımlarından deprem bölgelerine yardım eli

İzmir’in Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

07.02.2023, 10:27

İzmir takımlarından deprem bölgelerine yardım eli
İzmir'in köklü kulüpleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin ardından harekete geçti. Çeşitli ve farklı yardım kampanyaları başlatan kulüpler, depremzedelere destek olmak için kendi imkanları dahilinde seferberlik başlattı.

İzmir'in asırlık çınarlarından Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Menemen FK, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç listesi belirlerken, bu yardımların tesislerde ve stadyumlarda toplanacağını duyurdu.

Altay ve Bucaspor FK ise vatandaşları Türk Kızılay vasıtasıyla depremzedeler için kan bağışında bulunulmasına davet etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA