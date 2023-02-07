Manisa FK umut dolu

SPOR Toto 1. Lig'de sahasında lider Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı. Geçen hafta liderliği eline geçiren güçlü rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar, ikinci yarının sonlarına doğru bulduğu penaltı golüyle mağlup olmaktan kurtuldu. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Yalçın Koşukavak, futbolcularıyla kısa bir süre geçirdiğini, 3 gün içinde plan yapmanın kolay olmadığını söyledi. Deneyimli teknik dikrektör oyuncularının saha içinde gösterdiği enerjiden memnun kaldığını da dile getiren deneyimli teknik adam, öğrencilerine teşekkür etti.

"MANİSA'YA TEDİRGİN GELDİLER"

KOŞUKAVAK sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunun başında biraz zorlandık. Sonra oyuna ortak olduk. Son 2-3 maçtır 3-4-3 oynayan Samsun, Manisa deplasmanına gelince 3-5-2 oynadı. Yani rakibin üzerinde bir tedirginlik oluşturmuşuz. 1'inci Lig seviyesinde hem mücadele hem de saha içindeki organizasyonlar anlamında kıymetli bulduğum bir karşılaşmaydı. İki taraf da maçı kazanabilirdi" dedi.