Son dakika: TFF, tüm profesyonel ve amatör müsabakaları erteledi

TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Birçok yaralının ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağı, sonraki haftaların ise buna göre planlanacağı aktarıldı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor müsabakalarının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanmasının planlandığı duyuruldu.

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının da 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacağı ve buna istinaden söz konusu takımların 27. hafta müsabakalarının yeniden düzenleneceği kaydedildi.

TFF 2. Ligin 24. haftasında yarın oynanması gerekirken ertelenen müsabakaların 1 Mart Çarşamba günü oynanacağı, TFF 2. Ligin 26. ve 27. hafta müsabakalarının da yeniden planlanacağı ifade edildi.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Ligin 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Ligin 27. hafta müsabakaları da yeniden planlanacak.