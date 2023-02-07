Spora süresiz erteleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı. TFF de yaptığı açıklamada merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle dün ve yarın oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu. Açıklamada "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi (dün) Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor - Adana Demirspor, Fenerbahçe - Konyaspor, Giresunspor - Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşmaları ile TFF 2. Lig'de yarın oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan TJK yaptığı açıklamada dün ve bugünkü yarışların ertelendiğini duyurdu.

YARDIM KAMPANYASI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dayanışma mesajı verdi. Büyükekşi, "Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Tüm Türk halkını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü. Bizde federasyon olarak 20 milyon lira ile bağış kampanyasını başlatıyor ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.