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Haberler Spor Altınordu’nun içi dışı bir

Altınordu’nun içi dışı bir

Kırmızı-lacivertli ekip 21 maçta kazandığı 17 puanın 9’unu kendi sahasında, 8’ini ise deplasmanda hanesine yazdırdı

8.2.2023

Altınordu’nun içi dışı bir

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu'nun içi, dışı bir. Taraftarı önünde ve rakiplerinin sahasında benzer performans sergileyen kırmızı-lacivertliler, içerde ve dışarda neredeyse eşit puan topladı. İzmir temsilcisi 21 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 17 puanın 9'unu evinde alırken, 8'ini ise deplasmanda topladı. Evinde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, dışarda ise 10 karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İKİNCİ YARIDA FARKLI
İZMİR ekibi, 2. yarıda oynadığı maçlarda ise evinde yenilmezken, dış sahada puan alamadı. İlk yarıda evinde 9 maçta 9 puanı hanesine yazdıran Altınordu, 2. yarıda oynadığı iki maçta şimdiden 4 puan topladı. Altınordu, Gençlerbirliği ve Bolu ile yenişemezken dışarda Sakarya'ya yenildi.

BERKE ÖZBAY

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