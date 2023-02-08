SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu'nun içi, dışı bir. Taraftarı önünde ve rakiplerinin sahasında benzer performans sergileyen kırmızı-lacivertliler, içerde ve dışarda neredeyse eşit puan topladı. İzmir temsilcisi 21 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 17 puanın 9'unu evinde alırken, 8'ini ise deplasmanda topladı. Evinde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, dışarda ise 10 karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İKİNCİ YARIDA FARKLI

İZMİR ekibi, 2. yarıda oynadığı maçlarda ise evinde yenilmezken, dış sahada puan alamadı. İlk yarıda evinde 9 maçta 9 puanı hanesine yazdıran Altınordu, 2. yarıda oynadığı iki maçta şimdiden 4 puan topladı. Altınordu, Gençlerbirliği ve Bolu ile yenişemezken dışarda Sakarya'ya yenildi.

BERKE ÖZBAY