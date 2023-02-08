Liglere 1 hafta ara

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve diğer illerde ağır hasarlara sebep olan depremlerin ardından tüm liglerde profesyonel ve amatör futbol karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. Önceki gün oynanması gereken Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçları ise takip eden hafta içinde 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in 24 ve 25. hafta müsabakaları ile 1. Lig'in 27. hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak. Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor müsabakası ise 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacak. TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü yapılacak. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacak.

BASKET MAÇLARI DA ERTELENDİ

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu da liglerde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. TBF'den yapılan açıklamada "Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası organizasyonlar ertelendi