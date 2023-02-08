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Haberler Spor Manisa Futbol’da Stark aranıyor

Manisa Futbol’da Stark aranıyor

8.2.2023

Manisa Futbol’da Stark aranıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark kayıplara karıştı. Manisa temsilcisinin sezon başında Alman ekibi Dynamo Dresden'den kadrosuna kattığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, en son ilk yarının son maçında 24 Aralık 2022'de oynanan Pendikspor karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti. İkinci yarıda oynanan üç mücadelede sadece Boluspor maçında kadroda yer alan Alman orta saha kulübeden çıkamazken, Denizlispor ve Samsunspor mücadelelerinde ise kadroda yer almadı. Stark, ilk yarıda lig ve kupada toplam 16 maçta siyahbeyazlı formayı giymiş, bu süreçte 11 kez ilk 11'de görev yapmıştı.

BERKE ÖZBAY

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