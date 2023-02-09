Denizlispor’dan yardım eli

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'un takım otobüsü, kentte toplanan ilk etap yardımları deprem bölgesindeki depremzedelere götürüp destek oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem bölgesine toplanan ilk yardımları Denizlispor'un takım otobüsü götürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli'den toplanan ilk etap yardımları ulaştırmak için dün yola çıkan kulüp otobüsümüz, deprem bölgesinde yardımları ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdıktan sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızı şehrimize getirmek üzere tekrar Denizli'ye doğru yola çıkmıştır. Yolu açık olsun" denildi.

Denizlispor otobüsü, yardımları ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdıktan sonra, depremden etkilenen Denizlili ve yakın civardaki vatandaşları Denizli'ye getirdi.

SEBAHATTİN ALP