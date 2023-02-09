Hatayspor İstanbul’da

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a ulaştı. Futbolcuları depremden yaralı kurtulan ve sportif direktörleri Taner Savut ve futbolcuları Atsu enkaz altında bulunan Hatay temsilcisi, afet bölgesinden ayrılarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine yerleşti. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı. Zorlu süreçte Demirel bir video paylaşmış ve ayrıca pek çok yönlendirme gerçekleştirmişti.

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