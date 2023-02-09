  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hatayspor İstanbul’da

Hatayspor İstanbul’da

9.2.2023

Hatayspor İstanbul’da
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a ulaştı. Futbolcuları depremden yaralı kurtulan ve sportif direktörleri Taner Savut ve futbolcuları Atsu enkaz altında bulunan Hatay temsilcisi, afet bölgesinden ayrılarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine yerleşti. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı. Zorlu süreçte Demirel bir video paylaşmış ve ayrıca pek çok yönlendirme gerçekleştirmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA