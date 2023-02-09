  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Zaniolo resmen açıklandı

Zaniolo resmen açıklandı

Galatasaray’ın dün İstanbul’a getirdiği yıldız oyuncu sağlık kontrolünün ardından imzayı attı

9.2.2023

Zaniolo resmen açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo dün resmi imzayı attı. Özel uçakla İstanbul'a getirilen oyuncu dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atan yıldız futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Cim-Bom'un bu transfer için Roma'ya 15 milyon Euro ödeyeceği, bunun yanı sıra başarı bonuslarıyla beraber bu ücretin 20 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 3-4 yıllık bir ödeme planı çıkardığı belirtilirken, sezon sonunda oyuncu satışından gelecek paraya güvenildiği öne sürüldü. Yıldız oyuncu, 2027 yılına kadar imza atacak ve sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer alacak. Nicolo Zaniolo'nun 4 aylık süreç için 1.5 milyon sonraki yıllar için ise 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA