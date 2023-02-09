Zaniolo resmen açıklandı

Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo dün resmi imzayı attı. Özel uçakla İstanbul'a getirilen oyuncu dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atan yıldız futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Cim-Bom'un bu transfer için Roma'ya 15 milyon Euro ödeyeceği, bunun yanı sıra başarı bonuslarıyla beraber bu ücretin 20 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 3-4 yıllık bir ödeme planı çıkardığı belirtilirken, sezon sonunda oyuncu satışından gelecek paraya güvenildiği öne sürüldü. Yıldız oyuncu, 2027 yılına kadar imza atacak ve sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer alacak. Nicolo Zaniolo'nun 4 aylık süreç için 1.5 milyon sonraki yıllar için ise 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

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