3 formaya beş milyon TL

İTALYAN temsilcisi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak, bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL'ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

İKİ YILDIZ DAHA DESTEK OLDU

MERİH Demiral, Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da forma kampanyasına katılacağını açıkladı. Demiral yaptığpaylaşımında ise "Morata ve Griezmann da tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN"

FRANSIZ temsilcisi Marsilya'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain ile oynadıkları maçta Türkiye'deki depremi unutmadı. Karşılaşmada giydiği formasının altında yer alan tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazan Ünder, destek mesajını verdi.