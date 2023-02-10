İzmir tek yürek

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bütün Türkiye gibi İzmir de tek yürek oldu. Sosyal medyadan yardım kampanyası başlatan İzmir takımları, futbolcular, taraftarlar ve vatandaşların desteği ile depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçerken, her takımdan taraftarlar zor günde birlik ve beraberlik örneği sergilediler. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı deprem yardım toplama merkezinden; Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan yardım otobüsleri ve tırlarını afet bölgesine gitmek üzere yola çıkardı. Karşıyaka, vatandaşlardan gelen yardımları stadyumlarında kolileyerek depremzedelere gönderilmeye hazır hale getirirken, bir diğer İzmir ekibi Altınordu da depremzedeler için topladığı yardımları kamyonlara yükleyerek çalışmalarına devam etti.

GÖZTEPE'DEN 11. TIR

Sarı-lacivertli iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Menemen Futbol Kulübü taraftar grupları da gerekli yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmesi için çok büyük çaba sarf etti. İki gün önce depremzedelere 5 otobüs yardım malzemesi yollayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, önceki gün gece saatlerinde 6 yardım tırını daha hazır hale getirdi ve deprem bölgesine gitmesi için yola çıkardı. Öte yandan bu tırlarda ağırlıklı olarak temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu öğrenildi.

'TARAFTARLAR İNSANLIĞI GÖSTERDİ'

GÖZTEPE'DE, taraftarların yanı sıra tüm A takım ve altyapı oyuncuları da yardım kampanyasına koşarken, Göztepe'nin Hırvat sportif direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasına gelerek bölgeye malzeme gönderen taraftar ve sivillere destek verdi. Mance, "Bu güzel ülkeyi etkisi altına alan büyük trajedi için taziyelerimi gönderiyorum. Depremzedelere yardımda bulunan güzel insanlara teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarı ve siviller insanlığın her şeyden üstün olduğunu gösterdi. Göztepe olarak depremden etkilenen herkese yardım göndermeye çalışıyoruz. Depremden etkilenenlere yardımları göndermeye devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hangi kulübü desteklediğimiz önemli değil, önemli olan birlik içinde hareket etmek" diye konuştu.

TARAFTARLAR EL ELE VERDİ

ALTAY, Altınordu, Bucaspor 1928, Göztepe, Karşıyaka ve Menemen FK kulüplerinin taraftarları renk ayrımı yapmadan depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti

TOLGA ÜNLÜ: DAHA ÇOK YARDIM ŞART

ALTAY'IN deneyimli futbolcusu Tolga Ünlü yardım çalışmalarına katılırken, "Bu zor günlerde hem tesisimizde hem stadımızda yardım kampanyamız devam ediyor. Yardımlarını getiren herkese teşekkür ediyor, Türkiye ve İzmir'den daha çok yardım istiyoruz" diye konuştu.

PETKİMSPOR'DAN SEFERBERLİK

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ülke çapında başlatılan seferberliğe Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Aliağa Petkimspor'un oyuncuları da katıldı. Petkimspor'un tüm A takım ve altyapı oyuncuları, 10 ildeki depremzedelere iletilmek üzere Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek oldu. Petkimspor'dan, "A takım ve altyapı sporcularımız, deprem bölgesine gönderilmek üzere Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek oldular, çalışmalara katıldılar. Yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız, Aliağa Belediyesi hesabından güncel ihtiyaç listesine ulaşabilir" açıklaması yapıldı.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR TESİSLERİNİ AÇTI

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmaya hazırlanırken, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, bölgeden gelen depremzedelere kulüp tesislerini açtıklarını söyledi. Aydın depremzedelere kucak açmaya hazırlanıyor. Aydın Valiliği Koorinasyonu'nda 10 bin vatandaşın Kuşadası ve Didim'deki otellere yerleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan, kurum ve kuruluşlar da evsiz kalan vatandaşlara kapılarını ardına kadar açtı. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, Mustafa Kemal Atatürk ve Esat Ergüler Tesisleri'nde depremzedeleri ağırlayabileceklerini açıkladı. Önal, "Son karara göre Esneler Erok maçının oynanması kararlaştırılmıştı ancak değişebilir. Çünkü büyük bir felaket. Ben de liglerin bir süre ara verileceğini düşünüorum. Ordan gelen insanların barınmaya ihtiyacı var. A takım tesislerimiz ve altyapı tesislerimizi insanlara açmak istiyoruz" dedi. İHSAN KARATAŞ

'TEŞEKKÜRLER KARŞIYAKA'

Depremzedelere yardımlarını sürdüren Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkan Turgay Büyükkarcı, teşekkür mesajı yayımladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ediyor. Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları yardım malzemelerini taşıyarak katkı verirken, başkan Turgay Büyükkarcı da felaketin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için ilk günkü motivasyon ve çabayla çalışmayla çalıştıklarını dile getirdi.

'100. KAMYONU GÖNDERDİK'

Başkan Turgay Büyükkarcı, "Üç günün sonunda 100. kamyonu da afet bölgesine yardımların ulaştırılması için gönderdik. Buna vesile olan; başta yardımsever Karşıyaka halkına, cefakar taraftarlarımıza, gönüllü arkadaşlarımıza, sporcularımıza, personelimize ve yöneticilerimize, lojistik, kumanya ve diğer tüm ihtiyaçlarımıza çok hızlı bir şekilde yanıt veren firmalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinize minnettarız. Bu felaketin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için ilk günkü motivasyon ve çabayla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

AYVALIKGÜCÜ'NDEN BÖLGEYE YARDIM ELİ

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde depremzedeleri unutmadı. Ayvalıkgücü Belediyespor kulübü, store mağazasındaki tüm ürünleri deprem bölgesine gönderiyor. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Tüm hemşerilerimizden dayanışmaya ihtiyacımız olan bugünde desteklerini bekliyor; en kısa zamanda battaniye, yorgan, kıyafet, erzak vb. yardımlarınızı İsmet İnönü Kültür Merkez'ine bırakmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. SERVET SARUN