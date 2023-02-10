Liglere ikinci erteleme

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün kulüplerle yaptıkları toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Büyükekşi, liglerin 3-4 Mart tarihinde yeniden başlayacağını söylerken, depremi en yakından yaşayan Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini açıkladı. Mehmet Büyükekşi "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Gelecek sene de yolumuza 20 takımla devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖZEL TURNUVA OLABİLİR

BÜYÜK ekşi sözlerini şöye sürdürdü: "2. Lig ve 3. Lig'i de konuşacağız. Yılmaz Vural, beni aradı. Rahatsızlıkları var, kalecileri vefat etti. Malatyaspor'un da durumunu değerlendireceğiz. Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil." Öte yandan toplantının ardından yapılan açıklamalarda yurt dışındaki takımlardan geliri depremzedelere gidecek şekilde özel maç teklifleri geldiği ve bir turnuva oluşturma fikrinin olduğu söylendi. Ayrıca yayıncı kuruluşla görüşüleceği ve en azından 1 ay maçların şifresiz yayımlanmasının isteneceği açıklandı.

VURAL: DEVAM EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ

MALATYASPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, lige devam edemeyeceklerini açıkladı. Vural, "10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz. Federasyonumuzdan ricamız Yeni Malatyaspor'u geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Afrika'dan Avrupa'dan gelen var, gitmek istiyorlar, bunları engelleyemiyoruz. Türk oyuncularımın hepsi evlerinde, buraya getiremiyoruz onları. Çünkü vefat eden kaleci Ahmet'imizin odasının önünden geçecekler. Bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz" dedi

HATAY LİGDEN ÇEKİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından Süper Lig ekibi Hatayspor Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvurada bulunanarak ligden çekildi. Federasyonun bunu değerlendiği ve Güney ekibinin hakları baki kalacak şekilde bu sezon maçlara çıkmayacağı açıklandı. Hatayspor dışında deprem bölgesinde bulunan ve etkilenen yine Süper Lig ekiplerinden Gazinatep FK ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un da ligden çekilebileceği öğrenildi. Federasyonun iki kulübe karar vermeleri için pazartesi gününe kadar süre verdiği öğrenildi.

2. LİG VE 3. LİG KULÜPLERİ DE VAR

Bu üç kulüp dışında yine depremden etkilenen 2. Lig, 3. Lig ve Amatör kulüpler için de gerekli değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Bu kulüplerin önümüzdeki günlerde federasyona başvuralarını yapması bekleniyor.