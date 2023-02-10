Stefan Kuntz’tan yardım çağrısı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Alman hoca, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda" "Depremler yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı 10'dan fazla kenti vurdu. Birçok arkadaşım bana 'Depremzedelere nasım yardımcı olabiliriz?' diye sordu. Bizler de TFF olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardımların AFAD'ın hesabına ulaştırılacağının güvencesini verebiliriz. İster Alman ister Türk isterse diğer ülke vatandaşları olsun hiç fark etmez." dedi. Kuntz, mesajında AFAD'ın hesap numaralarını da paylaştı.

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