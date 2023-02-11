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Haberler Spor Acı haberler peş peşe geldi

Acı haberler peş peşe geldi

Malatya BŞB Ampute Futbol Takımı’ndan Mehdi, Hamed, M.Rıza ve Elvis, Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, Malatya BBSK voleybolcuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız, Kuzey Kıbrıslı Voleybol takımı kafilesinden 16 kişi, K.Maraş BŞB güreşçileri Eray Şimşek, H.İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ve cimnastik antrenörlerinden Fatma Özbaytemur’u kaybettik.

11.2.2023

Acı haberler peş peşe geldi

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde dün spor camiasını sarsan acı haberleri peş peşe aldık. İlk acı haber önceki akşam Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde vefat ettiği açıklandı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat ettiği duyuruldu. Bir acı haber de önceki gece geç saatlerde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden 2008 doğumlu Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Ardından dün sabah saatlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ayrıca Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı ile ilgili acı haberi paylaştı. TVF, kafileden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



YÜREĞİMİZ YANDI
TÜRKİYE Güreş Federasyonu da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini paylaştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu da antrenörlerinden Fatma Özbaytemur'un Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.


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