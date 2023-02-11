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Haberler Spor Altınordu’dan kahreden paylaşım

Altınordu’dan kahreden paylaşım

Kulübün psikoloğu Zeynep Yıldız’ın depremde anne, baba ve ağabeyini kaybettiği duyuruldu.

11.2.2023

Altınordu’dan kahreden paylaşım

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremde İzmir takımlarından Altınordu'nun psikoloğu Zeynep Yıldız'ın, yaşanan felakette annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiği öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız'ın annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Pazartesi sabahı yaşanan depremin ardından ailesinin yaşadığı Hatay'a giden çalışanımızın ailesinden acı haber geldi. A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız'ın annesi Münire Yıldız, babası Nesip Yıldız ve ağabeyi Anıl Yıldız yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Cenazeler Hancağız Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

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