Genç Kadir’e Icardi’den müjde

TÜRKİYE'Yİ derinden etkiyen deprem felaketinden 87 saat sonra Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Galatasaraylı depremzede, hastanede Mauro Icardi'nin gol sevincini yaparak Arjantinli yıldızın formasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, kendilerine gelen bu bilgiyi değerlendireceğini ve Mauro Icardi'nin imzalı formasını genç Kadir'e göndereceğini iletti. Icardi de bu isteğe kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Galatasaraylı depremzedeyi mutlu edecek haberi paylaştı. Dünyaca ünlü yıldız, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" dedi. Galatasaray'ın sponsorları da genç taraftar için localarından bir koltuk hediye etmeyi teklif etti.

DİĞER