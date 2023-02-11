Kartal Colley’i aldı

SPOR Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında aradığı stoperi İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Omar Colley'i kadrosuna dahil etti. İstanbul'a getirilen 30 yaşındaki Gambiyalı savunma oyuncusu ile Kartal 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Colley'in sözleşmesi oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı olarak da bir daha otomatik olarak uzayacak. Siyahbeyazlıların, sözleşmesi devam eden futbolcu için Sampdoria ekibine 2 milyon 300 bin Euro da bonservis bedeli ödediği açıklandı.



TAKVİYELER SÜRECEK

Ligde zirve yarışının gerisine düşen Beşiktaş böylece ara dönemde 4. transfer hamlesini gerçekleştirmiş oldu. Kartal, bu süreçte Konya'dan Amir Hadziahmetovic, Al-Nassr'dan eski golcüsü Vincent Aboubakar ve Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağlamıştı.





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