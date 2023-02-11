O anları anlattı

Hatayspor'da forma giyen Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. 28 yaşındaki futbolcu, "Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek antrenman sahasına kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar, enkazları eşeleyen insanlar. Yollar ayrıldı, köprüler yıkıldı. Bu akıl almaz bir şeydi" dedi. Deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını belirten Sam Adekugbe, "Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığımda deprem oldu. Her yer titredi. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. O gece evimde bulunan Atsu'nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var" şeklinde konuştu.





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