Taraftardan anlamlı çağrı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle sarsılan 10 ilimizde yaraları sarmak için başlatılan ülke çapındaki seferberlik devam ederken, İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe taraftarlarından anlamlı çağrı geldi. İlk günden yardım toplamaya koşan İzmirli taraftarlar, yönetimlerine çağrı yaptı. Futbolda farklı liglerde yer aldıkları için 2016'dan beri 7 yıldır hiç maç yapmayan Karşıyaka ve Göztepe'de üniversiteli taraftarlar, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek için iki takım arasında derbi maçı varmış gibi bilet satışa sunulmasını istedi.

MAÇ VARMIŞ GİBİ BİLET SATILACAK

Yönetimlere dijital bilet hazırlama çağrısı yapan Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği (UNİKSK) ve Göztepe UniForce, biletlerin satışından elde edilecek gelirin depremzedelere yardımda kullanılmasını talep etti. Taraftarların ortak açıklamalarında, "Karşıyaka ve Göztepe'ye çağrımızdır. Sanki maç varmış gibi dijital bilet hazırlayarak her iki taraftara internet üzerinden satışa sunulmasını ve toplanan ücretin AHBAP Derneği'ne depremzedeler için yardımda kullanılmak üzere bağışlanması çağrısında bulunuyoruz. Yaraları hep birlikte sarmak için, maça gider gibi" ifadeleri yer aldı.