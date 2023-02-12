7 takım sezona devam etmiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti. TFF', dün yaptığı toplantıda ligden çekilen bu takımlarla ilgili nasıl bir yol haritası izleneceğini de açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin; ligden çekilme taleplerinin kabulüne karar verilmiştir" denildi.



HÜKMEN YENİK SAYILACAKLAR

Federasyon yeni yol haritasıyla ilgili de "Ligden çekilen kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına, Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına ve Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesi" kararlarını aldı.



ÇEBİ'NİN İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı açıklamada, ligden çekilen takımların tüm sezonki maçlarının yok sayılması gerektiğini dile getirmişti. Ancak karar Siyah-beyazlı kulübün istediği şekilde çıkmadı. Çebi, bu açıklamasına "Zamansız" olduğu gerekçesiyle tepki gelince dün bir açıklama yaparak, konunun Kulüpler Birliği'nde konuşulduğunu ve bu doğrultuda görüşlerini kamuoyu ile paylaştığını söyledi.

ŞAMPİYON ADAYLARI KAÇ PUAN ALACAK?

Dört büyük takımdan üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile oynamadı. Dolayısıyla üç büyükler bu maçlardan 6 puan alacak. Geride kalan süreçte ise Galatasaray ve Fenerbahçe bu takımlarla oynadığı iki maçtan 6 puan çıkarırken, Beşiktaş puan alamamıştı. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ise ikinci devre maçını oynamadı. Bordo-mavili kulüp hükmen galibiyetten 3 puan alacak. Karadeniz ekibi geçmişte oynadığı diğer 3 maçtan ise 2 galibiyet bir mağlubiyet alarak 6 puan kazanmıştı.