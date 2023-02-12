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Haberler Spor Acıya ortak oldular

Acıya ortak oldular

Manisa FK, Nazilli Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor’da teknik heyet ve futbolcular depremde hayatını kaybedenler için antrenmana saygı duruşuyla başladı.

12.2.2023

Acıya ortak oldular
TÜrkiye'yi derinden sarsan depremde son açıklanan rakamlara göre 21 bin 848 vatandaş yaşamını yitirirken 80 bin 104 kişi yaralandı. Binlerce insan enkaz altında kaldı. Tüm Türkiye ve dünya göz yaşlarına boğuldu. Ege temsilcileri, yaptıkları iznin ardından yeniden bir araya gelip antrenmanlarına başlarken yaşanan acıya ortak oldular. Manisa FK, Nazilli Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor'da teknik heyet ve futbolcular depremde hayatını kaybedenler için antrenmana saygı duruşuyla başladı. Depremzedeler için takım otobüsünü veren, futbolcularının yardım çalışmalarına katıldığı Naz-Naz, antrenmana saygı duruşuyla başladı. Manisa FK'da da dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde, teknik ekip, futbolcuları ve kulüp personeli, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundular. Ayvalıkgücü Belediyespor da dün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Kulüpler, sosyal medya hesaplarından, "Deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

■ SERVET SARUN

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