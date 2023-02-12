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Büyük dayanışma

İzmir’in ezeli rakipleri destek için el ele verdi. KSK ile Göz-Göz, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere rekabeti yaşatmayı planlıyor. Saygı duruşu yapılacak, iki kulüp kaptanları stada bilet satıp yardım sağlayacak.

12.2.2023

Büyük dayanışma

Deprem felaketleriyle sarsılan 10 ilimizde bekliyoruz" şeklinde konuştu. yaraları sarmak için başlatılan ülke çapındaki seferberlik devam ederken, İzmir'in ezeli rakipyaraları leri Karşıyaka ve Göztepe taraftarlarının çağrısı karşılık buldu. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, ezeli rekabeti tekrar yaşatmak için düğmeye bastıklarını, elde edilen gelirlerin tamamını depremzedelere bağışlamak istediklerini belirtti. Büyükkarcı, "Maçın sadece biletleri satılacak, şimdilik öyle düşünüyoruz. Sanırım pazartesi günü açıklama yaparız. Fiziksel bir karşılaşma olmayacak. İki takımın kap- Fiziktanı Atatürk Stadı'na giderek önce saygı duruşunda bulunacaklar daha sonra başlama vuruşu yapacaklar. Biz de bu sanal müsabakanın tescil edilmesini talep edeceğiz. Dünyada oynanmadan en fazla gelir elde edilen maçlardan bir tanesi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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