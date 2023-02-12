Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde kurtarılan lise öğrencisi Kamilcan Ağdaş için F.Bahçe Kulübü'nde açıklama geldi. Üzerinde Fenerbahçe formasıyla enkazdan kurtulan Kamilcan'ın yetkililere "Bugün günlerden ne?" diye sorduğu ve depremin ertesi günü Fenerbahçe'nin maçı olduğu için geceden formayla yattığını söylediği öğrenildi. Bu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılarak, gündem oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı ve "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan." açıklamasını yaptı. Beşiktaş da enkaz altından kurtulan Kamilcan Ağdaş ile ilgili "Mucizelere çok ihtiyacımız var, hoş geldin Kamilcan. Seni en yakın zamanda Fenerbahçe maçlarında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



MESUT, ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

Depremde 113 saat sonra kurtarılan Fenerbahçe taraftarı küçük Mesut, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu. Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine Arda Güler kayıtsız kalmadı. Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.