Spor dünyası kenetlendi

Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kayıplarımız artarken, spor dünyası depremzedelere destek için tek yürek oldu. Avrupa'nın önemli federasyonları, ligleri ve kulüpleri Türkiye'de 10 ili derinden etkileyen felaketin yaralarını sarmak için sıraya girdi. İngiltere Premier Lig yönetiminin depremzedelere 1 milyon sterlin yardım yapacağını açıklamasının ardından destekler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Asya Olimpiyat Komitesi (OCA), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Olimpik Sığınak Vakfı (ORF) Türkiye ve Suriye'deki bölgelere toplam 1 milyon Dolar bağış yapılacağını duyurdu.



NAKDİ DESTEK YAĞIYOR

IOC ve OCA'nın her biri 250 bin Dolar, EOC 250 bin Euro, ORF ise ek 260 bin Dolar sağlayacak. UEFA ve UEFA Çocuk Vakfının, deprem mağdurlarına yardım için ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonuna 150 bin, afet bölgesindeki iki sivil toplum kuruluşuna da 50 bin Euro yardımda bulunduğu kaydedildi. Hırvatistan Futbol Federasyonu ise depremzedeler için 20 bin Euro bağışladığını açıkladı.



LA LİGA'DA SAYGI DURUŞU

BU arada İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı. Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi La Liga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı. Ayrıca İtalya Futbol Federasyo'nu da yine bu hafta oynanacak karşılaşmalardan önce Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Öte yandan dün Premier Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren West Ham-Chelsea maçında ise oyuncular kollarında siyah bantla sahaya çıktılar.



MERSEYSİDE DERBİSİ FORMALARI SATILACAK

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, yarın oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı. İki mak kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi. Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.

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