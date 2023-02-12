Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyer oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları yararına, Almanya'da yaşadığı beldedeki bir süpermarket zincirinin şubesinde kasiyerlik yaptı. Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde, Edeka marketin 1 numaralı kasasına geçen Alman teknik adamın bulunduğu süre içinde tüm kasaları açık tutuldu. Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacağı açıklandı. Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi. Toplam 10 bin Euro toplandı.



TÜRK HALKI YALNIZ DEĞİL

KUNTZ, "Çalıştığınız arkadaşlarınızın da içinde bulunduğu böylesi bir felakette ister istemez siz de kendinizi bir parçaymış gibi hissediyorsunuz. Sosyal medya üzerinden enkaz altındaki vatandaşların konumlarını paylaşabilmeleri ve destek istemeleri beni sevindirdi. Tabii ki bu konuda bir enkaz altındaki vatandaşa böylece yardım edemesen de yardımları kendin organize ediyorsun. Kızının elini tutmuş çaresiz babanın o resmi de ayrıca insanların çaresiz olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu göstermekte. Biz de Türk-Alman kardeşliğinin doğurduğu bir birlikteliğin, bir yardımın olması gerektiğini düşündük ve mekan sahibi arkadaşım Mehmet ile birlikte böyle bir yardım organizasyonu başlattık. Kasada büyük bir miktar toparlayıp buradan direkt AFAD'a bağışlayacağız. Türk halkı yalnız değil. Şu an Almanya'dan ve bütün dünyadan deprem bölgesine yardım etmek isteyen çok kuruluş, çok insan var. Biz de yanlarındayız. Geçmiş olsun Türkiye" şeklinde konuştu.

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