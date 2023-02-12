Yüreğimiz yanıyor

10 ilimizde büyük yıkıma sebep olan "Asrın felaketi" olarak nitelenen deprem felaketinin ardından spor dünyasından acı haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyururken Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş ve Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir'in vefat ettiğini açıkladı.



Elif Berra Uzun

Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan ve aynı zamanda önceki dönem TVF il temsilciliği yapan Sadullah Çınar ile eşi Arzu Çınar'ın "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiği bildirildi. TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun ve 5 Ocak Demirspor'un futbolcusu Elif Berra Uzun'un da hayatını kaybettiği açıklandı.

5 HAKEMDEN KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremlerde 5 hakem ile 1 gözlemcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt, Hatay'da aday hakemler Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ın depremde vefat ettiği duyuruldu.







YILDIRIM'A BİR ACI HABER DAHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş depreminde kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefatının ardından günlerdir enkaz altında olduğu bilinen annesi Tülay Yıldırım'ı da kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım'ın yaşanılan deprem sonrası hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşini ve annesini kaybeden Burak'a ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Yaşanılan deprem felakatenin ardından Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarılmıştı.